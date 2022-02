Rusza budowa ciepłowni gazowych w Piotrkowie. Jakie będą ceny ciepła? ZDJĘCIA

Rusza budowa ciepłowni gazowych w Piotrkowie

Jakie będą ceny ciepła w Piotrkowie?

W obliczu galopujących cen gazu, przejście z ogrzewania węglowego na gazowe, poza wymiarem ekologicznym, wydaje się być co najmniej nierozsądne. Piotrkowianie zastanawiają się, ile przyjdzie im za to zapłacić. Nie brak bowiem już zeszłorocznych przykładów gigantycznych podwyżek cen ciepła. Choć cena gazu w 2021 r. wzrosła w sumie nieco ponad 25 proc., to przez rosnące koszty spółek dostarczających gaz do gminnych spółek ciepłowniczych, stawki za ciepło są znacznie większe. Np. mieszkańcy wielkopolskiego Jastrowia od grudnia płacą rachunki za ogrzewanie z tamtejszego Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych o 564 proc. wyższe.