Budowa dróg w rejonie Bugaja: Trudniej będzie dojść i dojechać na "Słoneczko" w Piotrkowie ZDJĘCIA

Biuro prasowe piotrkowskiego magistratu podało, że usytuowana w rejonie kąpieliska „Słoneczko” stacja Piotrkowskiego Roweru Miejskiego została przeniesiona na osiedle „Wierzeje” (przy pętli autobusowej). Stacja w systemie otrzymała nazwę „Wierzeje” i będzie czynna od 29 kwietnia do końca sezonu rowerowego, czyli do 31 października 2022 r.

- W związku z kolejnym etapem prac zamknięty dla ruchu pieszo-rowerowego został fragment dojścia do plaży, i co się z tym wiąże, wprowadzono tymczasową organizacji ruchu pieszo-rowerowego - dodają urzędnicy i wyjaśniają:- Idąc od strony osiedla Wyzwolenia, po przejściu przepustem pod obwodnicą miasta należy skręcić w prawo i ścieżką rowerową - biegnącą od przepustu wzdłuż obwodnicy - dojść do drogi wyłożonej płytami i dalej do kąpieliska.