Kolejny pomysł na zagospodarowanie zbiornika Bugaj w Piotrkowie. Mają powstać m.in. pomosty co cumowania małych łódek ZDJĘCIA

Kolejny pomysł na zagospodarowanie zbiornika Bugaj w Piotrkowie

Niewykluczone, że już w przyszłym roku nad zbiornikiem Bugaj w Piotrkowie powstaną pomosty służące do cumowania małych łódek oraz wyznaczone miejsce do ich wodowania, czyli tzw. slip. Pomosty do cumowania łódek mają służyć wędkarzom oraz mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Mają być zlokalizowane wzdłuż grobli od strony zachodniej Bugaju, czyli od strony kąpieliska "Słoneczko", zaś miejsce do wodowania łódek zaplanowano po wschodniej stronie zbiornika. Projekt został opracowany na podstawie „Koncepcji programu funkcjonalno - przestrzennego dla potrzeb zagospodarowania zbiornika Bugaj oraz Kąpieliska Słoneczko wraz z terenami przyległymi, w Piotrkowie Trybunalskim" z lipca 2019 roku, zleconej przez Miasto Piotrków Trybunalski.