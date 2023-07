Zakaz kąpieli na Słoneczku w Piotrkowie. Woda wciąż nie nadaje się kąpieli - ostrzega sanepid ZDJĘCIA, VIDEO

Na kąpielisku Słoneczko nadal obowiązuje zakaz kąpieli

Powodem, dla którego piotrkowski sanepid wprowadził zakaz kąpieli m.in. na kąpielisku Słoneczko w Piotrkowie jest przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w wodzie. Na kąpielisku Słoneczko przy jeziorze Bugaj zakaz obowiązuje z powodu przekroczenia parametru Enterokoki, natomiast na terenie ośrodka YMCA w Kurnędzu (gmina Sulejów) - Escherichia coli.

- Oba rodzaje tych bakterii należą do naturalnej mikroflory jelitowej ludzi i zwierząt, naturalnie występują w naszych organizmach - tłumaczy Piotr Majcher, kierownik Sekcji Higieny Komunalnej w PSSE w Piotrkowie Trybunalskim. - Jeżeli jednak dostaną się do wody mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia. Stąd zakaz kąpieli na tych obiektach, oczywiście do czasu uzyskania nowych pozytywnych wyników badań - dodaje.