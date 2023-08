Dwa razy jechał na zakazie. Po raz drugi wpadł zaledwie po dwóch godzinach... dag

Piotrkowscy policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę opla, który jak się okazało miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak 75-letniemu piotrkowianinowi nie przeszkodziło to w dalszej jeździe... Niespełna dwie godziny później ponownie wpadł w ręce mundurowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności....