Komenda policji w Piotrkowie ma nowego zastępcę komendanta miejskiego

Komenda policji w Piotrkowie ma nowego zastępcę komendanta

Podinspektor Robert Stępień to nowy zastępca komendanta policji w Piotrkowie. Służbę w policji rozpoczął w 1993 roku i zawsze był związany z policją garnizonu łódzkiego.

Rozpoczynał w Komendzie Rejonowej Policji Łódź Śródmieście, a następnie w wydziale kryminalnym i wydziale do walki z przestępczością narkotykową w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Następnie objął stanowisko zastępcy naczelnika oraz naczelnika wydziału do walki z przestępczością narkotykową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a także stanowisko zastępcy wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Od 1 sierpnia 2023 roku pełni obowiązki zastępcy komendanta policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Przypomnijmy, że poprzednik nowego zastępcy został zatrzymany do kontroli przez łódzką drogówkę. Okazało się, że miał blisko 0,4 promila alkoholu w organizmie. Na początku lipca stracił stanowisko.