Zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie jechał pod wpływem alkoholu. Stracił stanowisko, trwa postępowanie dyscyplinarne

Zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie jechał pod wpływem alkoholu

Łódzka drogówka zatrzymała do kontroli mężczyznę kierującego samochodem ford. Badanie trzeźwości wykazało, że kierowca popełnił wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu. Miał blisko 0,4 promila alkoholu w organizmie.

- 9 lipca 2023 roku około godziny 7.00 patrol Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi zatrzymał do kontroli drogowej forda, informuje kom. Aneta Sobieraj, rzecznik KWP w Łodzi. Za kierownicą pojazdu siedział 49-letni mężczyzna. Badanie trzeźwości kierującego wykazało, że popełnił on wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu. Miał on blisko 0,4 promila w organizmie. W związku z faktem, iż kierującym okazał się funkcjonariusz piotrkowskiej komendy, jeszcze tego samego dnia komendant wojewódzki policji w Łodzi zawiesił go w czynnościach służbowych i wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Ponadto odwołał funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska oraz wszczął postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia go ze służby. Poniósł on również konsekwencje finansowe oraz odpowie za popełnione wykroczenia.