Dzień otwarty w TEPEES, czyli ZSP nr 1 w Piotrkowie. Uczniowie opowiadali o bogatej ofercie edukacyjnej - ZDJĘCIA

Dzień otwartych drzwi w ZSP nr 1 w Piotrkowie (TEPEES), 24 marca 2023 roku

Dzień otwartych drzwi w piotrkowskim TEPEES, czyli ZSP nr 1, jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Tylko przed południem, w piątek, 24 marca, szkołę odwiedziło ponad 600 ósmoklasistów. I tym razem uczniowie oraz nauczyciele przygotowali wiele atrakcji. Tych nie brakowało, ponieważ szkoła ma bogatą ofertę edukacyjną. Ósmoklasiści mogli nie tylko zwiedzić szkołę, ale porozmawiać z uczniami poszczególnych kierunków i wziąć udział w przygotowanych warsztatach czy konkursach.

- Zachęcamy bardzo dobrą atmosferą - do matury przygotuje każda szkoła, ale trzeba też żyć tu i teraz - mówi Bogusław Łukaszewski, dyrektor ZSP nr 1 w Piotrkowie. - Przede wszystkim też zachęcamy ciekawymi zawodami. To technik informatyk, technik elektronik, technik mechatronik, technik robotyk - to zawody, które w obecnych czasach są na topie. Pracownicy w tych zawodach są bardzo poszukiwani i młodzież po skończeniu technikum nie ma żadnych problemów ze znalezieniem dla siebie miejsca na rynku pracy.