Dzień Samorządowca 2022 w Piotrkowie. Prezydent miasta nagrodził 67 pracowników ZDJĘCIA

Prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Pracowni Planowania Przestrzennego, aby podziękować im za pracę na rzecz miasta.

- Państwo jako doświadczeni samorządowcy bardzo dobrze realizujecie zadania nałożone na nasze miasto. Życzę, aby odbiór społeczny był adekwatny do państwa wysiłku i profesjonalnego podejścia do niełatwej pracy. Bardzo dziękuję za waszą codzienną służbę na rzecz wspólnoty samorządowej, mieszkańców naszego miasta, przedsiębiorców prowadzących w naszym mieście działalność oraz gości odwiedzających Piotrków Trybunalski - mówił do zgromadzonych prezydent Krzysztof Chojniak.