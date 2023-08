Imponujący sandacz w Zalewie Sulejowskim. Okazałą rybę złowił doświadczony wędkarz Przemysław Witczak z Sulejowa ZDJĘCIA ds

Imponującego sandacza złowił w Zalewie Sulejowskim Przemysław Witczak z Sulejowa. Ryba ważyła prawie 6,5 kg i miała 88 cm długości. To nie pierwszy taki okaz złowiony przed doświadczonego sulejowskiego wędkarza. Na swoim koncie ma już m.in. amura ważącego 7 kg i szczupaka o wadze 3 kg. Przemysław Witczak pasję do wędkarstwa przejął od ojca, obecnie przekazuje ją swojemu synowi. Zalew Sulejowski to jedno z najpopularniejszych miejsc do wędkowania w Łódzkiem. Zobaczcie ZDJĘCIA