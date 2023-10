Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie. Samodzielna uczelnia działa w Piotrkowie od 1.06.2023 FOTO

- W bardzo krótkim czasie, bo od lipca do września otrzymaliśmy wsparcie w wysokości ponad 7 milionów złotych wsparcia z ministerstwa, mówił prof. AP Dariuszem Rogut rektor Akademii Piotrkowskiej. Ponad 4 mln 400 tysięcy dostaliśmy na zatrudnienie kadry naukowo-badawczej i dydaktycznej. W ostatnich dniach zatrudniliśmy ponad 20 pracowników naukowych. Ponad 1,2 mln posłuży rozwojowi kierunku pielęgniarstwa. Ten sprzęt będzie niezbędny do uruchomienia drugiego stopnia na tym kierunku. Kolejny milion złotych to pieniądze przeznaczone na budowanie infrastruktury informatyczno - biblioteczne. Planujemy również zmiany związane z naszą infrastrukturą lokalową. Chodzi o przebudowę akademika, a także poszczególnych uczelnianych budynków. Będziemy zaczynać od inwestycji na zewnątrz, ale dużo zmian będzie także w środku obiektów.