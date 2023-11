Jabłko lub cytryna dla kierowców. Akcja piotrkowskiej policji i uczniów szkoły w Gomulinie ZDJĘCIA

- W ramach działań policjanci prowadzili kontrolę prędkości. Dla prawidłowo jadących kierowców uczniowie mieli w nagrodę słodkie jabłka. Kierowcy też wielokrotnie zostali pochwaleni przez milusińskich za to, że przestrzegają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym, że 21 listopada przypadał Dzień Życzliwości, każdy z kierowców otrzymał też miłe słowo na dalszą podróż - poinformowała asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie.

We wtorek, 21 listopada, policjanci wydziału ruchu drogowego piotrkowskiej jednostki wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Gomulinie przeprowadzili działania profilaktyczne pn. „Jabłko- cytryna”.

- W ramach policyjnych działań, niestety to cytryna cieszyła się większym powodzeniem, choć na szczęście przekroczenia prędkości nie były rażące. Kierowcy natomiast mogli się cieszyć, że za popełnione wykroczenia nie otrzymali mandatu, a kwaśny owoc - dodaje asp. sztab. Izabela Gajewska.

Podczas akcji na terenie szkoły policjanci z Komisariatu Policji w Grabicy opowiedzieli uczniom, na czym polega praca policjantów, a młodzi mogli zobaczyć w jaki sposób technik kryminalistyki pobiera ślady linii papilarnych. Każde dziecko na pamiątkę również mogło odbić swoje linie.

- Apelujemy, aby dostosowywać prędkość do obowiązujących przepisów, a także do warunków panujących na drodze. W rejonie przejść dla pieszych czy placówek oświatowych należy zachować bezpieczną prędkość, a także szczególną ostrożność. Stosowanie dozwolonych limitów prędkości pozwoli nam bezpiecznie dojechać do celu - apeluje piotrkowska KMP.