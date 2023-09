Jubileusz 15-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej w Piotrkowie. Wyjątkowy koncert i nagrody dla muzyków ZDJĘCIA

- Kieruję serdeczne podziękowania w stronę muzyków, a także wszystkich tych, którzy współtworzyli i współtworzą naszą Miejską Orkiestrę Dętą. Uświetniacie państwo wiele wydarzeń miejskich, zarówno tych oficjalnych i bardzo podniosłych, ale też tych bardziej rozrywkowych. Bez was trudno sobie wyobrazić dzisiejszy Piotrków Trybunalski. Bardzo dziękuję państwu za to serce, za kunszt, za obecność i uświetnianie miejskich wydarzeń

W uznaniu za szczególne zasługi dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego Rada Miasta odznaczyła 17 muzyków. Złotym Medalem Honorowym Piotrkowa Trybunalskiego odznaczeni zostali: Agnieszka Kardas, Grzegorz Konopka i Marek Trzaskacz.

Srebrne Medale Honorowe Piotrkowa Trybunalskiego otrzymali Bartłomiej Gawron, Piotr Sowa, Dorota Stelmaszczyk, Bartosz Żak.

Brązowe Medale Honorowe Piotrkowa Trybunalskiego odebrali Agnieszka Kobierska-Goska, Magdalena Kręgiel, Marek Łukasik, Piotr Milczarek, Antonina Niedziałkowska, Bartosz Niedziałkowski, Wiktor Synowiec, Piotr Wojtania i Grzegorz Ziemba.

Muzycy otrzymali także indywidualne podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy z okazji 15-lecia istnienia orkiestry. Muzycy otrzymali także prezent - instrument muzyczny, który kapelmistrzowi Robertowi Fijałkowskiemu, przekazał prezydent Chojniak.

Koncert poprowadził Andrzej Woźnicki, a muzycy przygotowali na tę okazję specjalny repertuar złożony z kilkunastu utworów, zagrali m.in. marsz "Orkiestry Dęte", "My Way", "New York", "How Deep is Your Love" czy "Zacznij od Bacha". Były też "bajkowe" utwory z takich filmów animowanych, jak "Król Lew" czy "Alladyn". Na finał zabrzmiał "Marsz Radeckiego".