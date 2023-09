List gończy za kierowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu. Prokuratura upubliczniła jego wizerunek Dariusz Śmigielski

List gończy za klerowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem. Prokuratura upubliczniła jego wizerunek. W czwartek zapadła decyzja o postawieniu zarzutu kierującemu bmw, ale żeby to zrobić należy doprowadzić go do prokuratury. Nie ma pewności, czy mężczyzna nie wyjechał z Polski