Mieszkańcy Piotrowa i przedstawiciele Polska 2050 u prezydenta w sprawie drastycznych podwyżek opłat za ogrzewanie

10 stycznia 2023 roku mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego wraz z przedstawicielami Polska 2050 Szymona Hołowni Katarzyną Nowakowską i Krzysztofem Sobańcem udali się na spotkanie z prezydentem miasta Krzysztofem Chojniakiem oraz prezesem Elektrociepłowni Piotrków Markiem Krawczyńskim w sprawie wzrostu cen ciepła dostarczanego z miejskiej ciepłowni.

- Mieszkańcy są oburzeni i zaniepokojeni prawie 100% podwyżkami z tytułu ogrzewania. Wielu z nich ma obawy o to, czy będą w stanie regulować tak wysokie rachunki. W szczególnie złej sytuacji są osoby samotne i emeryci - zwraca uwagę Katarzyna Nowakowska, liderka Polski 2050 Szymona Hołowni w Piotrkowie Trybunalskim.

We współpracy z mieszkańcami przygotowała wniosek o dostęp do informacji publicznej oraz wniosek o dodatkowe działania prezydenta. Oba wnioski złożono na ręce prezydenta Krzysztofa Chojniaka i prezesa Marka Krawczyńskiego. Wnioskodawcy chcą otrzymać m. in. analizy i prognozy finansowe, na podstawie których podjęto decyzję o budowie ciepłowni opartej o gaz, informację o marży naliczanej przez ciepłownię, czy premiach wypłacanych dla zarządu i rady nadzorczej. Równocześnie złożono wniosek o przeprowadzenie analizy i konsultacji w celu wypracowania rozwiązań mających na celu uzyskanie dodatkowych środków, które zrekompensują mieszkańcom podwyżki.