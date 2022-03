Mieszkanka gminy Gorzkowice znęcała się nad swoim psem - cierpiał gnijąc za życia

Ośmioletni pies po tym jak uciekł z posesji i został znaleziony następnego dnia, był osłabiony, miał problemy z poruszaniem się i nie chciał jeść. 77-latka nie skontaktowała się niestety z weterynarzem. Zamiast tego samodzielnie „leczyła” psa podając mu m.in. rozwodnioną nalewkę z orzecha, a do jedzenia namoczony w wodzie chleb.

W tym czasie pies miał biegunkę, schudł, nie mógł już wstać, a na jego ciele pojawiły się rany - w jednej z nich zagnieździły się już larwy much. 77-latka wciąż jednak czekała aż psu się poprawi i nie skontaktowała się z weterynarzem.

Do wizyty weterynarza i inspektorów ochrony zwierząt doszło dopiero po interwencji wnuczki mieszkanki gm. Gorzkowice. Wówczas kobieta zrzekła się posiadania psa, który został przewieziony do kliniki weterynaryjnej, gdzie okazało się, że ma toksoplazmozę. Odpowiednio wcześnie udzielona mu pomoc weterynaryjna uchroniłaby go przed cierpieniem i bezpowrotną stratą pełnej sprawności.