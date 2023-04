Nakrętki dla Patryka Kabzińskiego z Piotrkowskiego Serca Pomocy. "Nakręcona" akcja na pomoc trwa nadal - ZDJĘCIA

W blisko 20 pękatych workach znalazło się od 300 do 400 kilogramów nakrętek z plastikowych opakowań. Od wielu tygodni zbierali je nie tylko studenci uczelni, ale tez mieszkańcy Piotrkowa. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Patryka Kabzińskiego, który cierpi na genetyczne schorzenie. Opieka nad Patrykiem nie jest łatwa - trwa 24 godziny na dobę, a jedynym rozwiązaniem dla niego jest regularna rehabilitacja, która spowalnia proces choroby.

- To jest choroba postępująca - mówi Katarzyna Karwulewicz, mama Patryka. - Koszt dwutygodniowego turnusu, z którego właśnie wróciliśmy w ubiegłym tygodniu, to 10,5 tysiąca złotych. Dodatkowo rehabilitacja ruchowa w domu i wiele innych specjalistycznych usług - więc gdybyśmy chcieli to wszystko policzyć, to wychodzi około tysiąca złotych dziennie. Zbieramy także fundusze na cyber-oko. To urządzenie pomagające w komunikacji niewerbalnej, które pozwoli nam komunikować się z Patrykiem. Teraz pokazuje nam oczami, czego potrzebuje, co czuje.