Nie żyje Zenon Bartczak, były dyrektor I LO (Chrobrego) w Piotrkowie. Zmarł 10 stycznia 2022 roku

Nie żyje Zenon Bartczak, były dyrektor I LO (Chrobrego) w Piotrkowie, Honorowy Obywatel Piotrkowa Trybunalskiego. Zmarł 10 stycznia 2022 roku

- Jestem bardzo szczęśliwy. To wyróżnienie to w pewnym sensie także podziękowanie mojej osobie za całokształt pracy na rzecz naszego miasta - mówił Zenon Bartczak odbierając wyróżnienie i zapowiadał wydanie kolejnej publikacji z dziejów I LO.

Zenon Bartczak kierował także szkołami w Gorzędowie i Kamieńsku

Zenon Bartczak urodził się 20 maja 1930 r. w Postękalicach k/Bełchatowa. Od 1938 r. mieszkał w Bełchatowie, tam też spędził dzieciństwo przerwane przez II wojnę światową. Naukę pobierał na tajnych kompletach. W 1945 r. rodzina Bartczaków po wojennej tułaczce wróciła do Bełchatowa. W 1945 r. ukończył szkołę powszechną i wstąpił do Gimnazjum Miejskiego w Bełchatowie. W 1947 r. przeniósł się do Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. W 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.