Nowa Elewacja 2021 w Piotrkowie. Kończy się termin na zgłoszenia ZDJĘCIA

Nowa Elewacja 2021 w Piotrkowie. Kończy się termin na zgłoszenia

Do tej pory w Piotrkowie nagrodzono i wyróżniono już kilkadziesiąt wyremontowanych kamienic należących do prywatnych właścicieli.

Jak podają urzędnicy, warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakończenie renowacji posiadanego budynku do końca 2021 roku i złożenie wniosku wraz z dokumentacją zdjęciową (przed i po remoncie) do Urzędu Miasta do 28 lutego 2022 roku. Uczestnikami konkursu mogą być inwestorzy, których kamienice usytuowane są w obszarze między ulicami: al. Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie, Al. Kopernika, al. Piłsudskiego, oraz w ciągu komunikacyjnym al. 3 Maja.

Jury, oceniając wykonane i zgłoszone remonty kamienic, zwróci uwagę na ogólne wrażenie estetyczne, stopień skomplikowania inwestycji, jakość zastosowanych materiałów, wygląd stolarki otworowej i kompleksowość prac.

W puli nagród jest 30 tys. zł, które podzielone zostaną na trzy pierwsze miejsca po: 15, 10 i 5 tys. zł.