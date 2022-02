Nowe latarnie uliczne przy Słowackiego w Piotrkowie. Będzie jaśniej ZDJĘCIA

Nowe latarnie swoim wyglądem będą nawiązywały do lamp na fragmencie od pl. Kościuszki do torów PKP.

- Oczywiście będzie to energooszczędne i proekologiczne oświetlenie LED ze stylizowanymi oprawami. Także nie tylko osiągniemy efekt wizualny, ale przede wszystkim poprzez doświetlenie poprawimy bezpieczeństwo pieszych i kierowców - zaznacza Józef Dziubecki, dyrektor Biura Inwestycji i Remontów i dodaje: - Aktualnie wykonujemy pierwszy etap inwestycji, czyli zajmujemy się budową, od podstaw, oświetlenia po południowej stronie tego odcinka drogi. Mamy gotową również dokumentację drugiego etapu, która obejmie wymianę latarni po przeciwnej stronie drogi (północnej). Jesteśmy gotowi, aby to uczynić, jednak zanim do tego dojdzie, PGE musi naziemną linię kablową poprowadzić pod powierzchnią ziemi.