Nowe miejsca postoju dla aktywnych powstają na terenie Nadleśnictwa Piotrków. Są wiaty, stoliki, ławki i stojaki na rowery ZDJĘCIA

- Do tej pory na terenie naszych lasów powstały już cztery miejsca postojowe, informuje Jarosław Staniaszek, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Piotrków. Do końca bieżącego roku planujemy zrealizować minimum trzy kolejne. Są one zrealizowane w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Udostępniamy turystom, rowerzystom i biegaczom drogi przeciwpożarowe i leśne. Widzimy potrzebę wyjścia naprzeciw oczekiwaniom ludzi, żeby rozwijać funkcję społeczną lasów w drzewostanach podmiejskich.