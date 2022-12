Nowy terminal paliw Lotos w Piotrkowie Trybunalskim oficjalnie otwarty. Inwestycja warta 100 mln złotych - ZDJĘCIA

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego terminala paliw odbyło się 13 grudnia. W ramach inwestycji powstał nowoczesny terminal paliw płynnych, instalacja do przeładunku i magazynowania LPG, a także instalacja dozowania dodatków uszlachetniających do benzyn i olejów napędowych oraz instalacja dozowania biokomponentów do olejów napędowych. Zaopatrzenie bazy w paliwa odbywać się będzie koleją, a jego dalsza dystrybucja autocysternami.