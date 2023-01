Petycja w sprawie ponownego przeliczenia ceny ciepła w Piotrkowie, w innych miastach podwyżki są niższe ZDJĘCIA

Petycja w sprawie ponownego przeliczenia ceny ciepła w Piotrkowie

Od początku roku w Piotrkowie drastycznie wzrosły opłaty za ciepło miejskie.

Piotrkowska Inicjatywa Obywatelska 2022 złożyła w poniedziałek 2.01.2023 petycję do prezydenta Piotrkowa Krzysztofa Chojniaka o pilne podjęcie działań i wykorzystanie posiadanych narzędzi nadzorczych nad Elektrociepłownią Piotrków zmierzających do przeliczenia i obniżenia planowanej stawki za opłat za ciepło. Uzasadniając konieczność ponownego przeliczenia cen za dostawę ciepła przedstawiciele PIO 2022 wskazują w treści petycji, na dużo niższe wzrosty opłat w innych miastach naszego regionu: w Sieradzu o 30%, Opocznie o 30%, Bełchatowie 30%, Łodzi 30%, Radomsku 44%, Wieluniu 54%, Kutnie 18,7%

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Słowackiego w Piotrkowie przed świętami poinformowała, że w związku z decyzją prezesa URE od dnia 1 stycznia 2023 roku wzrasta cena zakupu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody z 74.01 zł za GJ na 143,53 zł za GJ, czyli wzrost o niemal 94%.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje o podwyżce nie większej niż 90%.

.

Petycję do prezydenta Krzysztofa Chojniaka o ponowne przeliczenie opłat za ciepło złożył Jacek Sokalski, pełnomocnik Piotrkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2022.

Zwracamy się do prezydenta Krzysztofa Chojniaka z petycję o ponowne przeliczenie i obniżenie wysokości podwyżek kosztów ciepła w Piotrkowie, mówi Jacek Sokalski z PIO 2022. Uważamy, że 93 % podwyżki to jest zdecydowanie za dużo dla naszych mieszkańców, szczególnie seniorów. Czuję, że w tej podwyżce są jakieś ukryte inne koszty, analizowaliśmy podwyżki w innych miastach: Kutnie, Sieradzu, Skierniewicach, Radomsku i tam podwyżki są rzędu 30%

.

Wnioskiem o ponowne przeliczenie kosztów opłat za ciepło zaskoczony jest Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni Piotrków.

Nowa taryfa opłat za ciepło została dokładnie sprawdzona przez URE, tutaj nie ma możliwości na żadne kombinacje, twierdzi Marek Krawczyński, prezes Elektrociepłowni Piotrków. Podwyżka wynika wyłącznie ze wzrostu kosztów. Na koszt ciepła największy wpływ ma cena paliwa, stanowi 74,18%, 10,75% to uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, 6,79% wynagrodzenia dla pracowników, amortyzacja stanowi 2,14%. Gaz, którym dopiero zaczęliśmy ogrzewać, w porównaniu do stycznia 2022 jest droższy niemal 5 razy