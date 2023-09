Piotrkowska Giełda Staroci przy muzeum w Piotrkowie. Unikatowe przedmioty i wielu kupujących z regionu ZDJĘCIA

Ostatnia w 2023 roku giełda staroci przy muzeum w Piotrkowie

W tym roku to już 12. edycja Piotrkowskiej Giełdy Staroci, na którą od czerwca co miesiąc zapraszało piotrowskie muzeum. Tradycyjnie stoiska ze starociami stanęły przy zamku królewskim w Piotrkowie Trybunalskim. W niedzielę, 17 września, na giełdzie jest kilkadziesiąt stoisk z przedmiotami mającymi historyczną wartość. Sprzedawcy z unikatowymi przedmiotami to często stali bywalcy piotrkowskiej giełdy i przyjechali nawet z Bytomia.

Nie brakowało też kupujących, którzy w poszukiwaniu choćby starych monet do swoich kolekcji przybyli z Bełchatowa. Miłośnicy „przedmiotów z duszą” mogą także kupić porcelanę, szkło, stare książki, płyty, ceramikę, zegary i inne antyki. Wśród przedmiotów są również lampy wykonane z przedmiotów pozyskanych nawet z czasów wojennych. Na stoiskach nie brakuje także innych militariów, numizmatów i medali, a także starych fotografii i pocztówek. Organizatorem giełdy jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowski Klub Kolekcjonera.

