PiS odsłania wyborcze karty. Oto „jedynki” do Sejmu w Łódzkiem. Jest jedna zmiana ZDJĘCIA

W okręgu łódzkim zmiana lidera listy PiS

W okręgu nr 9, czyli łódzkim (Łódź oraz powiaty łódzki wschodni i brzeziński) zrealizował się scenariusz, o którym nieoficjalnie mówiło się już lipcu. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, który otwierał łódzką listę PiS w dwóch ostatnich elekcjach, zostanie wycofany do Warszawy, by w roli lidera listy zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS wystartuje z okręgu świętokrzyskiego, by zmaksymalizować wynik partii w największym po Warszawie okręgu pod względem ilości mandatów do wzięcia.

Odejście Glińskiego oznacza, iż pierwsze miejsce w Łodzi otrzyma Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji, który w 2019 roku wystartował z drugiego miejsca listy. Kto kandyduje w Łodzi z jedynek list opozycji? Listę Koalicji Obywatelskiej otwiera Dariusz Joński, Lewicy Tomasz Trela, Konfederacji Tomasz Grabarczyk, a Trzeciej Drogi Ewa Szymanowska. W okręgu nr 9 do wzięcia jest dziesięć mandatów, w ostatnich wyborach po cztery zdobyły KO i PiS, a dwa Lewica.