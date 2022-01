Pogrzeb Zenona Bartczaka w Piotrkowie, wieloletniego dyrektora I LO "Chrobrego", 19.01.2022 - ZDJĘCIA

Wcześniej za swoją pracę na rzecz miasta i miejskiej oświaty został odznaczony m. in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Złotą Wieżą Trybunalską.

Zenon Bartczak urodził się 20 maja 1930 r. w Postękalicach k/Bełchatowa. Naukę pobierał na tajnych kompletach. W 1945 r. rodzina Bartczaków po wojennej tułaczce wróciła do Bełchatowa. W 1945 r. ukończył szkołę powszechną i wstąpił do Gimnazjum Miejskiego w Bełchatowie. W 1947 r. przeniósł się do Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie.