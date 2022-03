Pomoc dla Ukrainy: Z lotniska w Piotrkowie wyjechał konwój z zaopatrzeniem medycznym i sprzętem zasilającym ZDJĘCIA

Pomoc dla Ukrainy: Z lotniska w Piotrkowie wyjechał konwój z zaopatrzeniem medycznym i sprzętem zasilającym

Zbiórkę pomocy rzeczowej dla Ukrainy zorganizowała piotrowska fundacja Cor Ignis z Jakubem Czerwińskim "Irytującym Historykiem" na czele i przy współpracy z harcerzami, strzelcami i piotrkowską młodzieżą. Większość sprzętu medycznego podarowali sponsorzy.

Wóz transportu technicznego został załadowany sprzętem zasilającym, jak: agregaty prądotwórcze, powerbanki, akumulatory i ładowarki do akumulatorów, przedłużacze i lampy. W trzech karetkach z kolei znalazły się m.in.: zestawy do tlenoterapii, zapasy soli fizjologicznej, płyny infuzyjne, zestawy do przetoczeń, kamizelki KED, nosze, deski ortopedyczne, szyny Kramera, defibrylator, lifepack, strzykawki, igły, płyny do dezynfekcji, rękawiczki nitrylowe, plecaki tzw. reanimacyjne, leki różnego rodzaju, bandaże oraz płyn Ringera.

Konwój wyjechał z piotrkowskiego lotniska w sobotę, 5 marca.