Pożegnanie pilota i jego narzeczonej, ofiar katastrofy samolotu koło Piotrkowa, 15.09.2022 - ZDJĘCIA

Maciej i Marta zginęli w katastrofie samolotu Skyvan SC-7 3 września 2022 roku. Doszło do niej podczas podejścia do lądowania na lotnisko Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. Samolot, z którego parę minut wcześniej wyskoczyło 20 skoczków spadochronowych, spadł na pole we wsi Glina. Pilot zgłosił spokojnym głosem, że jest już na prostej do lądowania. Był na wysokości około 200 metrów, gdy maszyna przechyliła się na bok i gwałtownie runęła w dół.