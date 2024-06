Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (10.06) - najważniejsze informacje z niedzieli

Prasówka Piotrków Trybunalski 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS, to kandydaci z Łódzkiego, którzy zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego. Sondażowe wyniki z EXIT POLL pokazują, że prawdopodobnie zdobył go także Marek Belka z Lewicy, ale nie jest to jeszcze pewne. Frekwencja w Łódzkiem wyniosła 39,5%.