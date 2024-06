Przegląd prasy Piotrków Trybunalski (21.06) - najważniejsze informacje z czwartku

XIII Piotrkowska Giełda Staroci zainaugurowała tegoroczny sezon. Można tutaj kupić prawdziwe perełki. Organizatorem giełdy jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na terenach przylegających do dawnego zamku królewskiego. ZDJĘCIA

Prasówka 21.06 Piotrków Trybunalski: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Piotrkowie Trybunalskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Znamy już laureatów plebiscytu Osobowość Roku 2023 we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. W naszej galerii znajdziecie ich zdjęcia i informacje za co zostali nominowani do nagrody.