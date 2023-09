Samochód stoczył się na kobietę, która handlowała na targowisku "Balcerek". 55-latka w szpitalu

Zaparkowany samochód stoczył się na kobietę na piotrkowskim targowisku

Do niecodziennego wypadku doszło na terenie piotrkowskiego targowiska "Balcerek". Piotrkowscy policjanci ustalili, że właściciel renault - 74-letni mieszkaniec Piotrkowa pozostawił na targowisku zaparkowany pojazd.

- Nie zabezpieczył go jednak prawidłowo, w wyniku czego bus stoczył się, a następnie uderzył w 55-letnią kobietę, która w danej chwili prowadziła sprzedaż artykułów na targowisku miejskim. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala - poinformowała st. sierż. Oliwia Kowalczyk z KMP w Piotrkowie.

Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Mężczyzna odpowie teraz za swój czyn przed sądem.

Policja przypomina, że kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju do prawidłowego zabezpieczenia pojazdu oraz zachowania wszelkich środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku.

Art. 46 kodeksu drogowego:

1) Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

2) Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

3) W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

4) Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

5) Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.