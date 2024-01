Ślubowali nowi funkcjonariusze Aresztu Śledczego. Nabór pracowników wciąż trwa ZDJĘCIA

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy w Areszcie Śledczym w Piotrkowie

W poniedziałek, 8 stycznia, w Areszcie Śledczym odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy.

- Jeszcze dziś, po dopełnieniu kilku formalności i złożeniu uroczystego ślubowania, zostaną im wydane mundury i przydzieleni mentorzy, którzy będą ich wspierać we wdrażaniu się do pracy - informuje kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim. - W ciągu kilku tygodni nowi funkcjonariusze przejdą także szkolenie wstępne w jednym z Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, gdzie poza zapoznaniem z obowiązującymi przepisami nauczą się m.in. posługiwania bronią palną będącą na wyposażeniu naszej formacji.

Obecnie trwa nabór kandydatów do służby i potrwa jeszcze do 17 stycznia tego roku. Praca czeka na pielęgniarkę, pielęgniarza i ratownika medycznego, poszukiwani są także strażnik działu ochrony i referent działu kwatermistrzowskiego. Wymagania i szczegóły dotyczące naboru do piotrkowskiej jednostki penitencjarnej dostępne są tutaj:Oferty pracy w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Nabór prowadzi także Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi.