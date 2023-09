Śmiertelny wypadek w Łęcznie. Policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia

Do wypadku doszło 9 września przed godziną 17 na drodze nr 742 w miejscowości Łęczno. Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu wynika, że w wyniku niezachowania należytej ostrożności, kierujący bmw najechał na tył jadącego w tym samym kierunku jednośladu.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku drogowego, do którego doszło w Łęcznie (gmina Sulejów). W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 48-letni rowerzysta. Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim lub na numer alarmowy 112.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Dozwolona przepisami prędkość nie zawsze jest prędkością bezpieczną. Dlatego zawsze należy dostosować ją do warunków drogowych oraz własnych umiejętności. Sam fakt posiadania uprawnień do kierowania pojazdami nie sprawia, że jesteśmy dobrymi kierowcami i nic nas nie zaskoczy. Nadmierna prędkość, brawura, brak koncentracji za kierownicą może doprowadzić do nieodwracalnej tragedii.

Śmiertelny wypadek w Łęcznie

Do zdarzenia jednostkę straży OSP KSRG Przygłów, która poinformowała o śmiertelnym wypadku, zadysponowano około godziny 16:40.