Studniówka 2023 ZSP nr 3 (Budowlanka) w Piotrkowie, maturzyści bawili się w Zielonym Gościńcu, 3.02.2023 - ZDJĘCIA

Studniówka 2023 ZSP nr 3 (Budowlanka) w Piotrkowie

Ponad 100 osób bawiło się 3.02.2023 na studniówce ZSP nr 3 w Piotrkowie, który zorganizowano w kompleksie hotelowo-restauracyjnym "Zielony Gościniec" we Włodzimierzowie gm. Sulejów.

Studniówka 2023 ZSP nr 3 w Piotrkowie rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, którego prowadziła Edyta Wiernicka, dyrektor ZSP nr 3 w Piotrkowie. Przepiękny układ choreograficzny przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego Anna Warda. Po polonezie uczniowie zaprosili swoich nauczycieli do walca, to piękna studniówkowa tradycja piotrkowskiej "Budowlanki".

- Pokładam w was głęboką nadzieję, że rozsądnie i racjonalnie będziecie podejmować decyzje związane ze swoim życiem. Niech ten wieczór będzie początkiem waszej prawdziwej dorosłości - mówiła podczas rozpoczęcia studniówki Edyta Wiernicka, dyrektor ZSP nr 3 w Piotrkowie. Dorosłość to nie dowód osobisty, a odpowiedzialność za swoje życie i to, co dopiero przed wami. Myślę, że tego nauczyliście się w "Budowlance".