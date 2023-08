Szlachetna Paczka 2023 w Piotrkowie szuka wolontariuszy do lokalnego sztabu. Gdzie można się zgłaszać? ZDJĘCIA

Szlachetna Paczka 2023 w Piotrkowie szuka wolontariuszy do lokalnego sztabu

Szlachetna Paczka jest jednym z największych programów społecznych w Polsce, działa od 2001 roku. Obecnie trwa rekrutacja wolontariuszy do tegorocznej edycji. Do obowiązków wolontariusza należeć będzie spotykanie się z rodzinami, które potrzebują wsparcia oraz współpraca z darczyńcami, którzy przygotowują paczki dla potrzebujących. Podczas grudniowego weekendu cudów Szlachetnej Paczki 2023 w Piotrkowie wolontariusze będą koordynować dostarczanie paczek do potrzebujących rodzin.