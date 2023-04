Trzymiesięczny areszt za potrącenie rowerzystki. Sprawca uciekł z miejsca wypadku

Potrącenie rowerzystki w Witowie Kolonii. Trzymiesięczny areszt i zarzuty dla sprawcy

Do wypadku doszło 9 kwietnia tego roku w Witowie Kolonii (powiat piotrkowski). O godzinie 20:21 dyżurny piotrkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w tej miejscowości doszło do potrącenia rowerzystki.

- Na miejsce od razu pojechali policjanci piotrkowskiej drogówki - relacjonuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. - Jak wstępnie ustalili, kobieta jechała od strony miejscowości Kłudzice w kierunku miejscowości Witów - Kolonia. Kierującego ani pojazdu, który potrącił kobietę nie było na miejscu. 61-latka została przewieziona do szpitala. Policjanci od razu rozpoczęli ustalenie pojazdu biorącego udział w zdarzeniu.

W niedalekiej odległości policjanci odnaleźli tablicę rejestracyjną. "Po nitce do kłębka" dotarli też do właściciela pojazdu. Okazało się, że swój pojazd oddał do naprawy. Sulejowscy oraz gorzkowiccy policjanci rozpoczęli dalsze poszukiwania uczestnika zdarzenia.