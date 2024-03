Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Piotrków Trybunalski, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Piotrkowa Trybunalskiego

Ponad 200 pań z całego regionu świętowało Dzień Kobiet w restauracji Sara w Piotrkowie. Atrakcją wieczoru był występ tancerzy Chippendales. To był bardzo gorący wieczór. Zobaczcie ZDJĘCIA

Ogłoszenia na klatkach schodowych o treści "chociaż odsuńcie łóżko od ściany", czy "droga damo jesteś młoda i jurna" albo "wieśniaki pieprzone robić remont po 11 bo ludzie chcą się wyspać" to w wielu blokach i wieżowcach codzienność. U Was też? Zobaczcie najlepsze z tego typu korespondencjami - ZDJĘCIA w galerii.

Pierwsze dni otwarte odbywają się w marcu w szkołach w Piotrkowie i powiecie. W najbliższą sobotę, 9 marca, na dzień otwarty zapraszają ZSCKU im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu i Szkoła Podstawowa nr 13 w Piotrkowie. Będzie to okazja poznać m.in. ofertę edukacyjną szkół.

Dzień Kobiet 2024 już w najbliższy piątek! W przerwie między szykowaniem niespodzianki dla swojej ukochanej pani proponujemy chwilę oddechu. Zapraszamy do fotogalerii, w której znajdziecie walentynkowe memy. Trzeba przyznać, że inwencji internautom i w tym przypadku nie zabrakło.

Weekend 8-10 marca w Piotrkowie i regionie to głównie imprezy i wydarzenia z okazji Dnia Kobiet, ale nie tylko! Zaplanowano koncerty, wystawy, dobre kino, spotkania autorskie, ale też wydarzenia dla rodzin i miłośników morsowania. Sprawdź, gdzie się bawić w ten weekend w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim!

W tym roku, z okazji Święta Zakochanych, "Dziennik Łódzki" stworzył wielką galerię zdjęć Czytelników, którzy chcieli pochwalić się tym, że są razem. W galerii tej znalazły się zdjęcia par ze wszystkich miast i powiatów naszego województwa, także Wielunia. Trwa głosowanie, w którym Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary w dwóch kategoriach - do 7 i powyżej 7 lat razem. Sprawdziliśmy, które pary wygrywają po pięciu dniach głosowania

Wielkie zaskoczenie przed wyborami w Piotrkowie. Miejska Komisja Wyborcza w Piotrkowie odmówiła rejestracji list kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Znamy powody odmownej decyzji. ZDJĘCIA

Piotrkowscy policjanci zatrzymali 35-latka, który nie zatrzymał się do kontroli, spowodował kolizję z radiowozem i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna był pijany, a za odstąpienie od czynności policjantów zaproponował im łapówkę. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.