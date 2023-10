Wybory 2023 w Piotrkowie Trybunalskim: mieszkańcy wybierają posłów i senatorów ZDJĘCIA

Wybory parlamentarne 2023 w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie

W niedzielny poranek piotrkowianie ruszyli do urn, by wybrać parlamentarzystów do Sejmu i Senatu. Głosowanie ruszyło o godzinie 7 i potrwa do wieczora, do godziny 21. Lokale wyborcze, w sumie jest ich 41, mieszczą się w szkołach, przedszkolach oraz prywatnych instytucjach. W okręgu nr 10 obejmującym m.in. Piotrków Trybunalski, Skierniewice i Rawę Mazowiecką do wzięcia jest dziewięć mandatów poselskich.

Po godzinie 8 byliśmy w Obwodowej Komisji Wyborczej w piotrkowskim Ekonomiku, czyli ZSP nr 5 oraz Mediatece. W Ekonomiku od rana zdążyło już zagłosować około 100 mieszkańców.

W powiecie piotrkowskim w 11 gminach otwarto w sumie 93 lokale wyborcze, aż 13 w samej gminie Sulejów.