Wypadek i kolizja na S8 w Studziankach i Polichnie. Nad ranem ciężarówka zablokowała ruch na trasie - ZDJĘCIA

Do kolizji z udziałem z samochodu ciężarowego doszło w sobotę tuż przed godziną 5. Do kolizji na wysokości Polichna wezwano m.in. strażaków z OSP w Wolborzu. Na miejscu okazało się, że kierowca ciężarówki wjechał do rowu, tym samym blokując ruch w kierunku Warszawy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość - usuwanie skutków kolizji może potrwać jeszcze kilka godzin.

Również w sobotni poranek, ale o godzinie 6.55 strażaków wezwano do kolejnego wypadku na trasie S8.

Na wysokości Studzianek w stronę Piotrkowa samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Policja apeluje o ostrożność, warunki na drogach nie sprzyjają dziś kierowcom.