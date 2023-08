Wypadek na drodze S8 w Polichnie. Jedna osoba została ranna, rozszczelnił się gaz. Droga jest zablokowana w kierunku Katowic, uważajcie

-Informacja o wypadku wpłynęła do stanowiska kierowania PSP w Piotrkowie we wczesnych godzinach rannych, relacjonuje mł. brygadier Wojciech Pawlikowski, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie. W rejonie Polichna zderzyły się samochód dostawczy i osobowe BMW. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna i została przewieziona do szpitala. W aucie dostawczym była przewożona butla z acetylenem, która uległa rozszczelnieniu podczas wypadku. Strażacy chłodzili butlę z gazem technicznym acetylenem, żeby zabezpieczyć ją przed możliwością wzrostu temperatury i wybuchu. Na czas trwania akcji w rejonie zdarzenia wyznaczono strefę ochronną w promieniu 200 metrów i całkowicie wstrzymano ruch pojazdów.