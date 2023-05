Wypadek na skrzyżowaniu ul. Wierzejskiej z Jeziorną w Piotrkowie. Ranny motocyklista - ZDJĘCIA

Wypadek przy skrzyżowaniu z ul. Jeziorną w Piotrkowie

Do wypadku doszło przed godziną 17 na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej z ul. Wierzejską. Samochód osobowy zderzył się z motocyklistą.

Droga jest nieprzejezdna. Wstępnie wiadomo, że kierująca bmw, wyjeżdżając z ul. Jeziornej uderzyła w motocyklistę. Na miejscu piotrkowska policja ustala przyczyny wypadku. Motocyklistę przewieziono do szpitala.

To kolejny wypadek na piotrkowskich drogach, do którego doszło w sobotę, 20 maja. Wcześniej, po godzinie 13 w centrum miasta, na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Toruńską, osobowe bmw uderzyło w bok fiata. Do szpitala trafiła ranna kobieta, która kierowała fiatem.