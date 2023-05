Wysokie dotacje dla jednostek OSP z trzech powiatów. Strażacy podpisali umowy z WFOŚiGW ZDJĘCIA

Strażacy wnioskowali o sprzęt potrzebny w różnego rodzaju akcjach, m.in. sygnalizatory osobiste, węże i ubranie ochronne, komplety hydrauliczne czy pompy. Nie kryli zadowolenia z dofinansowania, dzięki któremu będą mogli wzbogacić swoje jednostki o tak bardzo potrzebny im sprzęt ochronny i ratowniczy.

- Było nam potrzebne wyposażenie osobiste strażaków, a na to zawsze brakowało pieniędzy. Jest więc okazja, by to pozyskać - cieszy się Henryk Rak, prezes OSP w Kobielach Wielkich (powiat radomszczański) i dodał, że strażakom jest obecnie potrzebne dobre wyposażenie. - A jest to sprzęt dosyć drogi. Samorządy nie są w stanie sfinansować takiego wyposażenia, także okazja jest niesamowita, co nas bardzo cieszy.