Nowe wozy strażackie owacyjnie przyjęte w Przygłowie i Krężnej. Tak się cieszyli strażacy i mieszkańcy! ZDJĘCIA

- Była to wyjątkowa i wzruszająca chwila dla dwóch jednostek OSP z terenu gminy Sulejów. Do Przygłowa trafił fabrycznie nowy samochód, a ten użytkowany do tej pory MAN został przekazany do Uszczyna - poinformował naczelnik Bartłomiej Kolasiński. - Nowy samochód Renault D16 ma szereg innowacji oraz ergonomiczny rozkład sprzętu, który w znacznym stopniu pozwoli na szybsze oraz bardziej bezpieczne podejmowanie akcji ratowniczo-gaśniczych. Został doposażony w dodatkowe oklejenie, oświetlenie, sygnał pneumatyczny Hadley oraz Rumbler, które pozwolą być bardziej widocznym i słyszalnym – szczególnie na mocno obciążonej drodze krajowej nr 12 - dodał.

OSP w Przygłowie wzbogaciło się o nowy samochód Renault D16 zabudowany przez firmę MotoTruck z Kielc. Nowy wóz ma zbiornik na wodę o pojemności 3000 l oraz sprzęt techniczny, głównie służący do usuwania skutków wypadków, wichur i miejscowych zagrożeń. Koszt jego zakupu wyniósł 1 100 850, 00 zł. Oficjalne powitanie odbyło się w poniedziałek, 6 listopada.

– To wydarzenie bardzo wymowne i wyjątkowe. Trzeba go nazwać wydarzeniem historycznym, ponieważ spełniły się marzenia i długie oczekiwania druhów strażaków na nowoczesny samochód bojowy – mówił wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek. - Jednostka OSP Krężna w pełni zasługuje na nowy wóz strażacki, ponieważ ich zaangażowanie w służbę jest na wysokim poziomie. Dla mnie osobiście wydarzenie to jest również radosne i szczególne, ponieważ zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krężna jest wypełnieniem planu, jaki założyłem w kadencji 2018 – 2023 w zakresie wyposażenia jednostek OSP działających na terenie gminy w nowoczesne samochody bojowe - dodał wójt.

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy to SCANIA P370 z automatyczną skrzynią biegów, napędem na cztery koła, zbiornikiem wody o pojemności 2.500 litrów i 250 l środka pianotwórczego, z autopompą dwuzakresową o wydajności 3.600 l/min. Samochód ma linię wężową szybkiego natarcia. Kabina mieści 6 ratowników. Na aucie zamontowany jest też maszt oświetleniowy, wyciągarka i działko wodno-pianowe. Na dole auta zamontowane są zraszacze, które służyć mogą np. do dogaszania pogorzeliska. Wizualnie spośród innych wozów wyróżniać go będzie żółty pas okleiny na kabinie.