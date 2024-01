Za nami koncert noworoczny w Woli Krzysztoporskiej. Wyróżniono zasłużonych dla gminy ZDJĘCIA

Za nami koncert noworoczny w Woli Krzysztoporskiej. Wyróżniono zasłużonych dla gminy

Doroczną uroczystość rozpoczęli wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Pawlikowski witając przybyłych na niedzielną uroczystość gości, a wśród nich byli m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele sołectw, KGW oraz OSP.

Na początek krótko podsumowano miniony 2023 rok.

– Dla samorządu to był trudny rok, pracowity, pełen problemów, które trzeba było pokonać, ale dzisiaj z ulgą, wspólnie z organem uchwałodawczym i jego przedstawicielką panią przewodniczącą RG Małgorzata Gniewaszewską, możemy powiedzieć, że po raz kolejny zadanie zostało wykonane. To zresztą nasz święty obowiązek. Nie będę zanudzał dziś państwa matematyką, ale podam tylko dwie kwoty, jakie udało się przekuć, na konkretne oczekiwania mieszkańców – to 32 mln zł przeznaczone na inwestycje w ubiegłym, 2023 roku. To kolejny nasz rekord inwestycyjny. I druga kwota, którą podam, bo dziś jest również wyjątkowy czas, w którym trzeba przystępować do podsumowania okresu pięciu lat, w którym na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 105 mln zł – mówił wójt Roman Drozdek. – Na koniec chciałbym życzyć państwu, by w 2024 r. te kwoty były ciągle zwiększane, by ten rok był dla państwa szczęśliwy, łaskawy i zapewnił spełnienie wszystkich ważnych planów.