Zalew Cieszanowicki przeżywa oblężenie w upalne dni. Tłumy ludzi na wypoczywało w słoneczną niedzielę na plażach nad zbiornikiem ZDJĘCIA

Zalew Cieszanowicki przeżywa oblężenie w upalne dni

Zalew Cieszanowicki to idealne miejsce do plażowania i kąpieli w wodzie w rejonie Piotrkowa. W upalne dni plaże nad zalewem przeżywają prawdziwe oblężenie. Miejsce to upodobali sobie miłośnicy sportów wodnych, w każdych weekend pływają po Zalewie Cieszanowickim skutery wodne. Zastrzeżenia można mieć do słabej infrastruktury w tym miejscu, brakuje parkingów, toalet i punktów gastronomicznych. Brakuje nawet koszy na śmieci. Pomimo tych niedostatków przyjeżdżają tutaj turyści z województwa łódzkiego i śląskiego.