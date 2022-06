Tłumy nad Zalewem Cieszanowickim, interweniowała policja. ZDJĘCIA

Tłumy nad Zalewem Cieszanowickim w powiecie piotrkowskim, interweniowała policja.

W długi weekend nad Zalew Cieszanowicki przyjechały tłumy ludzi szukających ochłody przed upałem. Zalew to bardzo popularne miejsce weekendowego wypoczynku nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale także turystów z Łodzi, Bełchatowa, Katowic. Miejsce do plażowania i możliwość uprawiania sportów wodnych powoduje, że w weekendy bywa tutaj tłoczno.

Zalew Cieszanowicki, to także raj dla wędkarzy, wielu można ich tutaj spotkać.

W sobotę i w niedzielę na prawej linii brzegowej Zalewu Cieszanowickiego odbywały się zawody wędkarskie. Informowały o tym kartki rozwieszone na drzewach. Zawody odbywające się w godzinach 9-17 powodowały czasem konflikty między wędkarzami, a plażowiczami. W sobotę niektórzy wędkarze przeganiali z plaży ludzi wypoczywających nad wodą. Żeby wyjaśnić spór wezwano policję.