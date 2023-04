Znasz swojego dzielnicowego w Piotrkowie i powiecie? Jak się z nim skontaktować? ZDJĘCIA, REJONY

Znasz swojego dzielnicowego w Piotrkowie i powiecie? Jak się z nim skontaktować?

Do głównych zadań dzielnicowego należy m.in. prowadzenie rozpoznania na przydzielonym rejonie pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych. To również realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.

W KMP w Piotrkowie p.o. kierownika Rewiru Dzielnicowych jest asp. sztab. Radosław Jakóbczak (telefon 47 846-15-20, adres e-mail: [email protected]).