40. Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła do Częstochowy. W tegorocznej edycji bierze udział 200 osób. Zobaczcie ZDJĘCIA Dariusz Śmigielski

40. Sulejowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła do Częstochowy. Na tegoroczną pielgrzymkę zapisało się 200 osób, mają do pokonania trasę o długości niemal 100 km. W Częstochowie będą dwa dni, do Sulejowa wrócą we wtorek 29 sierpnia. Zobaczcie fotorelację oraz video