Orszak Trzech Króli 2024 w Wolborzu. Barwny korowód wyruszył sprzed kolegiaty i przeszedł ulicami Wolborza do żywej szopki parafialnej FOTO

Orszak Trzech Króli 2024 w Wolborzu

Orszak Trzech Króli to już wolborska tradycja. W sobotę 6 stycznia kilkuset mieszkańców wyruszyło po mszy świętej w kolegiacie na trasę orszaku. Barwna procesja przeszła ulicami miasta do żywej szopki zlokalizowanej w podwórku wolborskiej parafii. W orszaku szły całe rodziny, wiele osób miało korony i inne rekwizyty nawiązujące do królewskich insygniów. Na czele orszaku konno jechali królowie Kacper,**Melchior i Baltazar** oraz orkiestra dęta z OSP Żarnowica. Przemarsz zabezpieczali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu.

Orszak Trzech Króli 2024 w Wolborzu, ZDJĘCIA: