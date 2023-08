Ambasador USA w Polsce, Mark Brzezinski, odwiedził farmę wiatrową w gminie Wolbórz FILM, ZDJĘCIA

- Wojna na Ukrainie pokazała nam, co się dzieje, gdy energetyka jest oparta o paliwa mogą pochodzić z terenów, które są okupowane przez obce państwo - mówił Wojciech Więcławek, prezes Tauron Zielona Energia. - Energetyka odnawialna jest tym, co uniezależni nas od paliw i dostaw, a po drugie, kiedy dojdzie do nasycenia wytwarzania z odnawialnych źródeł energii, to ceny zaczną dramatycznie spadać i wszyscy będziemy mieć tańszą energię.